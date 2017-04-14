Ученые научились превращать воздух в воду
Американские физики создали прибор, извлекающий воду из сухого воздуха. Аппарат изобрели исследователи университета Беркли и MIT.
Простой и дешевый "генератор воды" может вырабатывать около трех литров воды за половину дня при пребывании даже в довольно сухом воздухе с 20-30 процентами влажности, - сообщают «РИА Новости».
Отмечается, что аппарат работает по простой схеме: "песок" из частиц металл-органических каркасов поглощает воду из воздуха, а свет и тепло Солнца, посылаемые на него системой зеркал, заставляют пары воды покинуть их и сконденсироваться в сосуде, подключенном к этому опреснителю.
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