Ученые научились превращать воздух в воду

Американские физики создали прибор, извлекающий воду из сухого воздуха. Аппарат изобрели исследователи университета Беркли и MIT.

Простой и дешевый "генератор воды" может вырабатывать около трех литров воды за половину дня при пребывании даже в довольно сухом воздухе с 20-30 процентами влажности, - сообщают «РИА Новости».

Отмечается, что аппарат работает по простой схеме: "песок" из частиц металл-органических каркасов поглощает воду из воздуха, а свет и тепло Солнца, посылаемые на него системой зеркал, заставляют пары воды покинуть их и сконденсироваться в сосуде, подключенном к этому опреснителю.