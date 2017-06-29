Ученые научились предсказывать извержения вулкана

Извержение вулкана можно предсказать по изменению размеров его жерла и прилегающих территорий. Специалисты выяснили, что главным предвестником извержения является "вздутие" вулкана.

Геологи исследовали вулкан Килауэа и рассмотрели, как воздействует изменение сейсмических волн на давление внутри и связано ли "вздутие" жерла с извержениями. Исследователи определили, что магматическая камера, находящаяся под любым вулканом, заполняется магмой и это приводит к ее "раздуванию", - сообщают «Народные новости».

От увеличенных размеров поднимается вверх прилегающая к вулкану местность. По высоте поднятия можно установить, насколько магматическая камера переполнена магмой и сколько времени осталось до ее извержения, а также с какой силой это произойдет. Трудность состоит в том, что камера наполняется магмой периодически, а не постоянно. В связи с этим давление внутри вулкана постоянно разное, сила сейсмических волн также разная.

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