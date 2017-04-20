Ученые научились отправлять лекарство в мозг через нос

Американские ученые создали спрей для носа, который проникает через гематоэнцефалический барьер и достигает мозга. Спрей прошел тестирование на саранче, чья обонятельная система и гематоэнцефалический барьер анатомически сходны с человеческими.

Итоги эксперимента показали, что после применения, содержащиеся в спрее золотые наночастицы достигают мозга за 30–60 минут. Они достаточно маленькие, чтобы преодолеть ГЭБ. При этом никакого вреда подопытным насекомым такое вмешательство не нанесло, - сообщает «Суть событий».

Затем исследователи собираются адаптировать этот способ для доставки в мозг лекарственных препаратов и протестировать технику на людях. Она может оказаться очень полезной при борьбе с раковыми опухолями в мозге. А микроскопический размер частиц позволит доставлять лекарства к опухолям, не травмируя при этом здоровые ткани организма.