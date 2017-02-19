Ученые научились определять талант человека по цвету глаз

Американские ученые заявили, что по цвету глаз человека можно узнать, какими дарами его наделила природа



По словам экспертов, о талантах человека можно узнать по цвету радужной оболочки его глаз. Самыми талантливыми, по этой теории, попали голубоглазые представители человечества. Как утверждают специалисты, они наиболее успешны, амбициозны и практичны, - сообщает «Экономика сегодня».



На втором месте оказались обладатели карих глаз. Хотя в их случае ученые обратили внимание, что эти люди менее удовлетворены своей карьерой и менее благополучны.