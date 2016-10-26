Ученые научились определять угрозу инсульта за пять минут
Российские ученые научились определять, угрожает ли человеку инфаркт или инсульт за пять минут. Для этих целей применяется специальный аппарат УЗИ, которые может предсказать сердечный приступ за 10 лет до наступления.
Специалисты из ОГМУ создали УЗИ-аппарат, который определяет наличие проблем в системе кровообращения пациента, изучает эластичность сосудов, за счет чего предвещает, грозит ли ему инфаркт или инсульт, а также возможную причину приступа всего за пять минут, сообщает «Planet Today».
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