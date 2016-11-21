Ученые научились добывать золото из угля
Российские ученые на Дальнем Востоке смогли добыть золото из угля. Эксперты поняли, что для получения одного грамма золота необходимо сжечь одну тонну угля.
К такому исключению они пришли за 15 лет исследования состава угля, который добывают в разных месторождениях. Действие особой установки, с помощью которой уголь превращается в золото, основано на стократной системе очистки дыма, который появляется после сгорания угля,- сообщает «Экономика Сегодня».
Примеси пропускают через особенный фильтр, в результате чего и получают золото.
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