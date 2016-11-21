Ученые научились добывать золото из угля

Российские ученые на Дальнем Востоке смогли добыть золото из угля. Эксперты поняли, что для получения одного грамма золота необходимо сжечь одну тонну угля.

К такому исключению они пришли за 15 лет исследования состава угля, который добывают в разных месторождениях. Действие особой установки, с помощью которой уголь превращается в золото, основано на стократной системе очистки дыма, который появляется после сгорания угля,- сообщает «Экономика Сегодня».

Примеси пропускают через особенный фильтр, в результате чего и получают золото.