Ученые научились бороться с негативными воспоминаниями
Ученые из США и Китая провели совместное изучение, в ходе которого им удалось обнаружить новый способ борьбы с негативными воспоминаниями.
По заявлениям специалистов, чтобы как можно быстрее забыть пережитые негативные ситуации, нужно сократить сон. Исследователи провели опыт, в котором участвовали 73 добровольца, - сообщает «ФАН».
Оказалось, что хуже всего вылетали из памяти те негативные моменты, которые происходили незадолго до сна. По сообщениям ученых, это связано с тем, что краткосрочная память переходила в долгосрочную резвее в тот момент, когда человек засыпал. Поэтому, чтобы отрицательные ситуации не запоминались, лучше сразу после них не ложиться спать.
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