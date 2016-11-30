Ученые научились бороться с негативными воспоминаниями

Ученые из США и Китая провели совместное изучение, в ходе которого им удалось обнаружить новый способ борьбы с негативными воспоминаниями.

По заявлениям специалистов, чтобы как можно быстрее забыть пережитые негативные ситуации, нужно сократить сон. Исследователи провели опыт, в котором участвовали 73 добровольца, - сообщает «ФАН».

Оказалось, что хуже всего вылетали из памяти те негативные моменты, которые происходили незадолго до сна. По сообщениям ученых, это связано с тем, что краткосрочная память переходила в долгосрочную резвее в тот момент, когда человек засыпал. Поэтому, чтобы отрицательные ситуации не запоминались, лучше сразу после них не ложиться спать.