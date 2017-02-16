Ученые нашли на Земле новый континент

Ученые из США заявили о существовании нового континента Зеландии, в который входят Новая Зеландия и Новая Каледония.

Научные сотрудники пришли к выводу, что цепь островов располагается на одной континентальной плите протяженностью 4,9 миллиона квадратных километров. По их взгляду, раньше эти острова представляли собой часть суши, отдельную от Австралии, - сообщает «Экономика сегодня».

При этом ряд ученых относится к открытию свои коллег скептически, ибо в идентификации Зеландии как восьмого континента могут возникнуть существенные проблемы.