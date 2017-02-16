Ученые нашли на Земле новый континент
Ученые из США заявили о существовании нового континента Зеландии, в который входят Новая Зеландия и Новая Каледония.
Научные сотрудники пришли к выводу, что цепь островов располагается на одной континентальной плите протяженностью 4,9 миллиона квадратных километров. По их взгляду, раньше эти острова представляли собой часть суши, отдельную от Австралии, - сообщает «Экономика сегодня».
При этом ряд ученых относится к открытию свои коллег скептически, ибо в идентификации Зеландии как восьмого континента могут возникнуть существенные проблемы.
Следующая новость Почти 80% россиян высказались против безвизового режима с Белоруссией
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии