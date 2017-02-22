Ученые нашли внеземную материю

Группа геологов во время исследований обнаружила большое количество внеземной материи в иранской пустыне Деште-Лут. Находка по структуре схожа с обломками метеоритов, которые соответствуют возрасту Солнечной системы – примерно 4,5 миллиарда лет.

Эксперты рассказали, что, несмотря на засушливые условия пустыни, этот космический материал очень хорошо сохранился. Сообщается, что совместный вес находок составил порядка 13 кг. Данную материю направили на тщательную экспертизу, - сообщает «Экономика сегодня».

По словам геологов, найденные объекты являются частью метеоритного потока, который когда-то охватил Солнечную систему.