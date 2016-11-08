Ученые нашли вакцину от алкоголизма
Американские ученые заявили о получении вакцины, позволяющей развить у человека отвращение к спиртным напиткам.
В ходе проведения экспериментов им удалось обнаружить ген, отвечающий за вредные привычки. Блокирование этого гена, по замыслу исследователей, избавит человека от различных пагубных пристрастий, передает агентство «НСН» со ссылкой на РИА ФАН.
Сначала испытание вакцины провели на животных, затем – на людях. Прививки, временно блокирующие найденный ген, сделали 100 тысячам добровольцев, после чего у них развился похмельный синдром и им не хотелось употреблять спиртное.
Исследователи продолжают изучать действие вакцины на ДНК человека.
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