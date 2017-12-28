Ученые нашли в Тихом океане новый вид осьминогов

Специалисты Тихоокеанского университета Аляски и Геологической службы США обнаружили новый вид самого крупного представителя отряда Octopoda.

Несколько особей ученые встретили в Проливе Принца Вилгельма и взяли у них образцы тканей со щупалец. Исследования показали, что обнаруженные моллюски во многом схожи с другим видом – Enteroctopus dofleini. В то же время они обладают рядом внешних отличий.

В частности, у найденных особей имеется по всей длине тела кожная оборка, а на передней части головы два белых пятна вместо одного.

В итоге новый вид спрута получил название Frilled giant Pacific octopus (гигантский оборчатый тихоокеанский осьминог), сообщает издание Earther.