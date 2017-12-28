Ученые нашли в Тихом океане новый вид осьминогов
Специалисты Тихоокеанского университета Аляски и Геологической службы США обнаружили новый вид самого крупного представителя отряда Octopoda.
Несколько особей ученые встретили в Проливе Принца Вилгельма и взяли у них образцы тканей со щупалец. Исследования показали, что обнаруженные моллюски во многом схожи с другим видом – Enteroctopus dofleini. В то же время они обладают рядом внешних отличий.
В частности, у найденных особей имеется по всей длине тела кожная оборка, а на передней части головы два белых пятна вместо одного.
В итоге новый вид спрута получил название Frilled giant Pacific octopus (гигантский оборчатый тихоокеанский осьминог), сообщает издание Earther.
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