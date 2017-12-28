Ученые нашли в Тихом океане новый вид осьминогов

Специалисты Тихоокеанского университета Аляски и Геологической службы США обнаружили новый вид самого крупного представителя отряда Octopoda.

Несколько особей ученые встретили в Проливе Принца Вилгельма и взяли у них образцы тканей со щупалец. Исследования показали, что обнаруженные моллюски во многом схожи с другим видом – Enteroctopus dofleini. В то же время они обладают рядом внешних отличий.

В частности, у найденных особей имеется по всей длине тела кожная оборка, а на передней части головы два белых пятна вместо одного.

В итоге новый вид спрута получил название Frilled giant Pacific octopus (гигантский оборчатый тихоокеанский осьминог), сообщает издание Earther.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Персоны: ученые
Следующая новость Уходящий год станет самым теплым в истории России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО