Ученые нашли таинственный объект в космосе
На расстоянии в 100 световых лет от Земли астрономы нашли необычный блуждающий космический объект.
Происхождение его пока неизвестно. Может, он представляет собой блуждающую планету, не отражающую свет, - сообщает «Экономика сегодня».
В свое время ее могло выбросить из собственной планетарной системы так называемым «гравитационным пинком». Размер объекта огромный– примерно в 13 раз больше Юпитера.
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