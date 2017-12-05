Ученые нашли связь между диетой и генами

Ученые из Техасского университета доказали, что эффективность различных диет может зависеть от генетических особенностей человека.

Для этого они провели эксперимент на мышах, которых на протяжении шести месяцев держали на четырех диетах: американской, средиземноморской, японской и катогенной. Пятая группа мышей получала стандартное для них питание.

Ученые напомнили, что американская диета – самая нездоровая из всех – богата жирами и углеводами, катогенная отличается низким содержанием углеродов, высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков, японская включала рис и зеленый чай, средиземноморская – пшеницу и экстракт красного вина.

В ходе эксперимента выяснилось, что более-менее одинаковый результат дает американская диета: на ней все грызуны быстро набирали вес. Однако у некоторых мышей ожирение появилось и при средиземноморской и японских диетах, передает портал «Наука и жизнь».

Ученые пришли к выводу, что организм может по-разному реагировать на тот или иной рацион из-за генетических особенностей.