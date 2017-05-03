Ученые нашли связь между раком мозга и уровнем сахара в крови
Американские ученые считают, что малый уровень сахара в крови может быть предвестником возникновения рака мозга у пациента.
Как сказал один из авторов исследования Джудит Шварцбаум, большой уровень глюкозы в крови, как правило, увеличивает вероятность развития рака в прямой кишке, молочных железах или мочевом пузыре, а низкое содержание сахара — к возникновению рака мозга, - сообщают «РИА Новости».
К такому внезапному выводу ученые пришли после изучения накопленных за 15 лет наблюдений за пациентами в Швеции и Австрии.
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