Ученые нашли связь между раком мозга и уровнем сахара в крови

Американские ученые считают, что малый уровень сахара в крови может быть предвестником возникновения рака мозга у пациента.

Как сказал один из авторов исследования Джудит Шварцбаум, большой уровень глюкозы в крови, как правило, увеличивает вероятность развития рака в прямой кишке, молочных железах или мочевом пузыре, а низкое содержание сахара — к возникновению рака мозга, - сообщают «РИА Новости».

К такому внезапному выводу ученые пришли после изучения накопленных за 15 лет наблюдений за пациентами в Швеции и Австрии.