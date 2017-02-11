Ученые нашли связь между полом ребенка и иммунитетом матери

Иммунитет матерей, вынашивающих девочек, ослаблен больше, чем у тех, кто вынашивает мальчиков. Об этом заявили ученые из медицинского центра Векснера. В исследовании участвовали более 80 беременных женщин. Специалисты наблюдали, как протекает процесс беременности у тех, кто должен был родить девочек и мальчиков.

Узнав пол будущего ребенка, ученые устанавливали определенный иммунный маркер. С его помощью они определяли образование иммунных веществ – цитотоксинов, - сообщает «Вечерняя Москва».

Оказалось, что женщины, вынашивающие девочек, обладают более слабым иммунитетом по сравнению с теми, кто должен был родить мальчиков.