Ученые нашли связь между полом ребенка и иммунитетом матери
Иммунитет матерей, вынашивающих девочек, ослаблен больше, чем у тех, кто вынашивает мальчиков. Об этом заявили ученые из медицинского центра Векснера. В исследовании участвовали более 80 беременных женщин. Специалисты наблюдали, как протекает процесс беременности у тех, кто должен был родить девочек и мальчиков.
Узнав пол будущего ребенка, ученые устанавливали определенный иммунный маркер. С его помощью они определяли образование иммунных веществ – цитотоксинов, - сообщает «Вечерняя Москва».
Оказалось, что женщины, вынашивающие девочек, обладают более слабым иммунитетом по сравнению с теми, кто должен был родить мальчиков.
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