Ученые нашли связь между доходом мужчины и массой его тела
Британские ученые выяснили, что по массе тела мужчины можно узнать об уровне его доходов. На протяжении нескольких десятков лет специалисты сравнивали показатели мужчин и женщин в разных видах деятельности, они также внимательно следили за скачками и изменениями веса.
Ученые нашли связь между доходом мужчины и массой его тела. Выяснилось, что чем значительнее доход сильного пола, тем больше он начинает весить, - сообщает «Planet Today».
Однако мужчины, которые специально начинают набирать вес, могут не получить карьерного роста, подчеркнули исследователи. У женщин все происходит наоборот — представительницы прекрасного пола на фоне финансовых успехов начинают стройнеть и "сиять здоровьем".
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