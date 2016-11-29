Ученые нашли средство от диабета и ожирения

Ведущими бельгийскими учеными была разработана сыворотка от ожирения и диабета. Эксперименты ведутся на грызунах. В основе данной сыворотки лежит бактерия Akkermansia muciniphila

По суждению исследователей, если после проведения экспериментов на людях, они получат позитивный результат, то в ближайшем будущем они создадут своеобразное лекарство. Подобная панацея сможет уберечь от ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и кишечных заболеваний, - сообщает «Экономика Сегодня».

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