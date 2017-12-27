Ученые нашли способ замедлить развитие «болезни Хокинга»

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли смогли замедлить развитие бокового амиотрофического склероза (БАС).

Известно, что у большинства пациентов болезнь начинается с паралича конечностей, а затем приводит к потере дыхательной функции и летальному исходу. Некоторые случаи БАС объясняются мутациями в гене SOD.

Ученые попытались исправить это, доставив к нейронам спинного мозга систему CRISPR/Cas9. Оказавшись в нужных клетках, она вырезала мутантные участки генома, после чего поврежденные цепочки восстанавливались самостоятельно.

Мыши не выздоровели в полной мере, однако развитие болезни у них замедлилось, передает портал «Популярная механика». Авторы работы считают, что ученым еще предстоит научиться доставлять разработанную систему ко всем клеткам, которым грозит отмирание из-за мутации.