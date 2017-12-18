Ученые нашли способ борьбы с эпидемией ожирения
Ученые из Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что причиной эпидемии ожирения в США является сладкая газировка и другие напитки, содержащие сахар.
Исследования показали, что напитки с высоким содержанием сахара содержат «пустые калории», которые почти не имеют энергетической ценности. Именно популярная в США сладкая газированная вода стала причиной ожирения у детей.
Эксперты предложили наносить на сладкие напитки специальную маркировку, предупреждающую о риске ожирения.
Исследования показали, что люди реже покупают вредную продукцию, видя предупреждение на упаковке, сообщает «Экономика сегодня».
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