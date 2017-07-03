Ученые нашли способ удалять негативные воспоминания
Ученые из Канады разработали механизм, который позволяет стирать плохие воспоминания. Команда исследователей изучила работу нейронов моллюсков рода Aplysia, так называемых морских зайцев.
Как оказалось, избирательное блокирование белков - протеинкиназы М, принимающих участие в хранении воспоминаний, способствует устранению проблемного неассоциативного воспоминания. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в научном издании Science Alert, - сообщает «ВладТайм».
Эксперты считают, что блокирование действия подвидов белка может в перспективе облегчить состояние пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
Следующая новость В России появится собственная индустрия мультфильмов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии