Ученые нашли способ удалять негативные воспоминания

Ученые из Канады разработали механизм, который позволяет стирать плохие воспоминания. Команда исследователей изучила работу нейронов моллюсков рода Aplysia, так называемых морских зайцев.

Как оказалось, избирательное блокирование белков - протеинкиназы М, принимающих участие в хранении воспоминаний, способствует устранению проблемного неассоциативного воспоминания. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в научном издании Science Alert, - сообщает «ВладТайм».

Эксперты считают, что блокирование действия подвидов белка может в перспективе облегчить состояние пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).