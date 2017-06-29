Ученые нашли способ не чувствовать боль после родов

Американские ученые обнаружили новое средство, способное снимать боль у женщин. Такой эффект оказывает масло лаванды.

Эксперты провели соответствующий эксперимент. Матерей, родивших ребенка в первый раз, разделили на две группы. Когда с момента родов прошло примерно шесть часов, женщинам дали вдохнуть пары двух масел – лаванды и кунжутного. В первом случае женщины практически не ощущали послеродовой боли, - сообщает «Политика сегодня».

Исследователи также отмечают, что масло лаванды способно снимать усталость и бороться с головной болью. Такое воздействие достигается за счет содержащихся в нем ферментов.