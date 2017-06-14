Ученые нашли способ загорать без солнца

Группа ученых из США выяснила, как загорать без солнца. По словам специалистов, получить загар даже при продолжительной пасмурной погоде позволит специальная молекула.

Научные сотрудники Массачусетского университета провели исследование гена MC1R, отвечающего за формирование в коже меланина. Под воздействием солнца такой ген запускает цепь реакций, вырабатывающих это вещество.

В ходе многочисленных экспериментов ученые выяснили, что соль-индуцибельная киназа (SIK) имеет возможность запускать такие процессы даже при отсутствии солнца, - сообщают «Актуальные новости».

Примечательно, что, по словам специалистов, даная молекула может вызывать загар на любых типах кожи. Более того – ее влияние предотвращает развитие онкологических заболеваний, вызванных ультрафиолетовым излучением.