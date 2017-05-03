Ученые нашли способ похудеть без физических нагрузок

Американские ученые из Института Салка заявили, что создали вещество, которое заставляет не только мышцы сжигать жир, но и делает тело человека более выносливым.

То есть, как будто люди занимаются спортом, но при этом, абсолютно спокойно лежат на диване, - сообщают «РИА Новости».

Прежде, чем выступить с таким громким заявлением, исследователи экспериментировали на грызунах, которым вводили молекулы чудо-вещества. В итоге, накаченные таблетками мыши стали куда выносливее и сильнее своих собратьев, которым допинг не вводился.