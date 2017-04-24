Ученые нашли способ хранить вакцины без охлаждения

Британские ученые сообщили о создании новой методики хранения препаратов, которые используются в качестве вакцин.

Отмечается, что изобретение дает возможность сохранять вещества не в холодильнике, а при комнатной температуре. По словам исследователей, для хранения и перевозки вакцин нужны специальные холодильники, что усложняет транспортировку, - сообщает «Индикатор».

Новая технология даст возможность не использовать холодильники. Лекарства можно будет перевозить в специальных контейнерах из диоксида кремния. Препараты будут находиться в сохранности не только при комнатной, но и при более высокой температуре.