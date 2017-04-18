Ученые нашли способ создавать стройматериалы из пыли Марса

Американские ученые заявили, что можно создавать стройматериалы прямо из марсианской пыли. Американские исследователи заявили, что марсианская пыль может стать одной из составляющих в производстве стройматериалов.

У исследователей уже получилось сделать твердые и одновременно эластичные предметы из марсианской пыли. Таким образом, как уверяют ученые, колонизаторам не нужно будет везти с собой строительные блоки для создания баз, так как базы могут быть с легкостью созданы уже на месте, - сообщает «ТАСС».

Чтобы проверить свою теорию, эксперты использовали искусственный заменитель пыли и песка с поверхности Марса и Луны. Пыль состояла из оксида алюминия, диоксида кремния, оксида железа и других соединений.