Ученые нашли способ создавать стройматериалы из пыли Марса
Американские ученые заявили, что можно создавать стройматериалы прямо из марсианской пыли. Американские исследователи заявили, что марсианская пыль может стать одной из составляющих в производстве стройматериалов.
У исследователей уже получилось сделать твердые и одновременно эластичные предметы из марсианской пыли. Таким образом, как уверяют ученые, колонизаторам не нужно будет везти с собой строительные блоки для создания баз, так как базы могут быть с легкостью созданы уже на месте, - сообщает «ТАСС».
Чтобы проверить свою теорию, эксперты использовали искусственный заменитель пыли и песка с поверхности Марса и Луны. Пыль состояла из оксида алюминия, диоксида кремния, оксида железа и других соединений.
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