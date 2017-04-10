Ученые нашли способ избавиться от тяги к сладкому
Ученые в сфере диетологии нашли надежный способ снизить тягу к сладкому у большей части населения. Для этого потребовался встроенный таймер в продуктовых магазинах, который ждал 25 секунд, прежде чем выдать заветную сладость.
За истечением полминуты покупатели пересматривали свои желания и отказывались от вредной вкусности. Полезные продукты же отпускались без таймера. Это позволило уменьшить спрос на сладости на 5 процентов за годовую отчетность, - сообщают «Народные новости».
Ученые объясняют данный феномен тем, что люди отдают предпочтение, немедленному удовлетворению своих желаний, не задумываясь о последствиях. А когда им дают возможность обдумать свое решение, многие начинают мыслить более рационально.
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