Ученые нашли способ мгновенно определить группу крови
Американские ученые создали бумагу, которая может определять группу крови человека за 30 секунд. В будущем это поможет врачам быстро и точно проводить анализ крови, чтобы спасти жизнь пациентам.
Ученые покрыли бумагу специальными реагентами, которые буквально за полминуты устанавливают группу крови. Это обусловлено в первую очередь тем, что в мембранах бумаги находятся чипы, которые реагируют на свертываемость крови, - сообщает «ФАН».
В зависимости от скорости осадка эритроцитов бумага окрашивается в разные цвета, по которым определяется тип крови. На сегодняшний день бумага определяет только самые распространенные типы крови. Через несколько лет она станет неотъемлемым атрибутом в больницах.
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