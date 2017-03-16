Ученые нашли способ мгновенно определить группу крови

Американские ученые создали бумагу, которая может определять группу крови человека за 30 секунд. В будущем это поможет врачам быстро и точно проводить анализ крови, чтобы спасти жизнь пациентам.

Ученые покрыли бумагу специальными реагентами, которые буквально за полминуты устанавливают группу крови. Это обусловлено в первую очередь тем, что в мембранах бумаги находятся чипы, которые реагируют на свертываемость крови, - сообщает «ФАН».

В зависимости от скорости осадка эритроцитов бумага окрашивается в разные цвета, по которым определяется тип крови. На сегодняшний день бумага определяет только самые распространенные типы крови. Через несколько лет она станет неотъемлемым атрибутом в больницах.