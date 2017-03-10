Ученые нашли способ читать мысли

Американские ученые назвали хороший способ, который позволит определять мысли собеседника в ходе разговора. Они считают, что для этого стоит направить отдельное внимание на мимику собеседника.

Ученые считают, что большинство эмоций очень выражаются на человеческом лице в процессе разговора. Конечно, это касается, в основном, людей, которые достаточно эмоциональны и стараются не скрывать своих чувств, - сообщают «Актуальные новости».

Специалисты убеждены, что при использовании их новой методики - возможным будет прочесть примерно семьдесят процентов всех мыслей, которые приходят в голову человеку.