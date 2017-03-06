Ученые нашли способ сделать толпы людей умнее

Ученые из Великобритании и Аргентины общими усилиями смогли найти способ сделать большие группы людей умнее. Своими умозаключениями эксперты накануне поделились в одном из влиятельных научных изданий.

Так, по словам исследователей, для принятия наиболее удачного и оптимального решения толпу людей нужно разделить на небольшие группы, члены которых быстрее могут найти общий язык и прийти к единому мнению. Затем представители от каждой группы обязаны провести голосование, в ходе которого тысячи людей смогут найти общий вариант решения того или иного вопроса, - сообщает «Экономика сегодня».

К таким умозаключениям исследователи пришли, опираясь на результаты одного из своих исследований, проведенных при участии 5 180 человек. Людям предложили ответить на вопрос, какова же высота Эйфелевой башни, установленной в центре Парижа. Как оказалось, по итогам опыта, наиболее приближенных к верному, оказалось меньше, чем по результатам выбора вариантов внутри групп.

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