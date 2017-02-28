Ученые нашли способ редактирования ДНК

Ученые из Южной Корее выявили уникальный способ редактирования ДНК. Вследствие разных мутаций появилась возможность для редактирования генов ДНК. Ученые используют программу CRISPR/Cas9 для того, чтобы изменить нуклеотидную последовательность ДНК.

Cas9 – это белок, который разделяет двойную цепь на конкретном участке РНК. Данная технология новая в использовании, - сообщает «Аргументы недели».

Она была благополучно протестирована и испытана специалистами на подопытных грызунах, в результате чего они смогли создать мутантов с разными видами мутации. Позже будет дана информация об исследованиях по редактированию ДНК.