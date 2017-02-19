Ученые нашли способ борьбы с «коровьим бешенством»

Американские ученые отыскали новый метод борьбы с «коровьим бешенством» (болезнь Крейтцфельдта-Якоба). Заражение «коровьим бешенством» для 85 процентов пациентов кончается смертью и 100 процентов летальным исходом - для тяжко больных.



Поэтому эксперты стараются как можно быстрее найти эффективный метод ее лечения. Специалисты после нескольких лет опытов предоставили новую разработку борьбы с недугом, - сообщает «ФАН».



Особые ферменты могут разрушать структуру прионов (белки, появляющиеся во время заражения и блокирующие работу клеток головного мозга) и приостанавливающие развитие болезни в дальнейшем.