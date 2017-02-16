Ученые нашли способ победить любую зависимость
Канадский нейробиолог и психолог Марк Льюис нашел способ борьбы с любой зависимостью. Ученый пришел к выводу, что зависимость от спиртного, наркотиков, азартных игр или чего-либо еще в равной мере отражается на структуре связей в мозге человека.
При возникновении зависимости человек сам программирует свой мозг на восприятие предмета зависимости как абсолютно необходимого для него. Похожим образом у человека появляются дурные привычки, - сообщает «ФАН».
Исследователь пришел к выводу, что побороть зависимость можно только перестав связывать предмет зависимости с удовольствием.
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