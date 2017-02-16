Ученые нашли способ победить любую зависимость

Канадский нейробиолог и психолог Марк Льюис нашел способ борьбы с любой зависимостью. Ученый пришел к выводу, что зависимость от спиртного, наркотиков, азартных игр или чего-либо еще в равной мере отражается на структуре связей в мозге человека.

При возникновении зависимости человек сам программирует свой мозг на восприятие предмета зависимости как абсолютно необходимого для него. Похожим образом у человека появляются дурные привычки, - сообщает «ФАН».

Исследователь пришел к выводу, что побороть зависимость можно только перестав связывать предмет зависимости с удовольствием.