Ученые нашли способ лечения умственной отсталости при помощи «кетоновой диеты»

Группе исследователей из университета Джонса Хопкинса (США) удалось найти способ лечения умственной отсталости, возникающей при синдроме Кабуки, при помощи низкоуглеводной кетоновой диеты.

- Эффекты кетоновой диеты создают хорошие предпосылки для исследований на людях с синдромом Кабуки и другими генетически предопределенными интеллектуальными отклонениями. В отличие от введения искусственных химических соединений, регуляция пищевого рациона физиологичнее и безопасней, - прокомментировала ТАСС работу американских ученых ведущий научный сотрудник лаборатории нейробиологии развития Института биологии развития РАН, доктор биологических наук Варвара Дьяконова.

По словам собеседницы агентства, проведенное американцами исследование интересно не только с точки зрения медицины.

Синдром Кабуки, впервые описанный в 1981 году японскими врачами, вызывают мутации в гене MLL2. Из-за них человек вырастает умственно отсталым, низкорослым и со специфическими чертами лица, которые отдаленно напоминают грим актеров японского театра Кабуки.