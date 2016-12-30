Британские ученые нашли способ воскрешать людей из мертвых. По словам автора статьи доктора Макса Мора, криогенная заморозка на сегодняшний день является самой реальной технологией воскрешения людей.

Эксперт уверен, что основную часть тела можно будет заменить после "разморозки" человека. Голову можно будет вместить в криогенную камеру центра исследований, которая расположена в Аризоне, - сообщает «Экономика сегодня».

Отметим, что этот способ "воскрешения" пока не имел успешных случаев. Однако эксперты продолжают настаивать на актуальности криогенной заморозки. Не исключено, что образцы замороженных людей можно будет сохранять даже при мировой катастрофе.