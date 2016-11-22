Ученые нашли способ избавиться от снов о работе
Американские ученые сообщили, что обнаружили способ избавиться от кошмаров о собственной работе. По словам экспертов, множество людей страдают от кошмаров о пропущенном дэдлайне на работе или конфликте с начальником.
Основанием мучительных сновидений является сильнейшая эмоциональная нагрузка, от которой страдают работники "среднего звена". В таких условиях лучше всего создать себе максимально удобную обстановку и получить стопроцентный ночной отдых,- сообщает «Мир 24».
Человек должен сконцентрировать на личном расслаблении. За несколько часов до сна необходимо откинуть мысли о работе и всяких делах. Мозг должен расслабиться и перевестись на более спокойное занятие.
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