Ученые нашли способ улучшить память
Американские ученые обнаружили биологическое соединение, которое повышает объем рабочей памяти. Оказалось, что такими свойствами владеет гамма-аминомасляная кислота.
Это обосновали и эксперименты, проведенные с десятками добровольцев в возрасте от 19 до 32 лет. В ходе этих тестов была установлена взаимосвязь между функцией памяти и гамма-аминомасляной кислотой. Собственно она позволяет увеличить объем так называемой рабочей памяти человека,- сообщает «Народные Новости».
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