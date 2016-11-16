Ученые нашли способ улучшить память

Американские ученые обнаружили биологическое соединение, которое повышает объем рабочей памяти. Оказалось, что такими свойствами владеет гамма-аминомасляная кислота.



Это обосновали и эксперименты, проведенные с десятками добровольцев в возрасте от 19 до 32 лет. В ходе этих тестов была установлена взаимосвязь между функцией памяти и гамма-аминомасляной кислотой. Собственно она позволяет увеличить объем так называемой рабочей памяти человека,- сообщает «Народные Новости».