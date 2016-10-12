Ученые нашли способ замедлить старение
Ученые Ноттингемского университета выявили в клетках ключевой белок, который играет важную роль в процессе старения.
Открытие потенциально может привести к созданию лекарств, способных бороться с негативным воздействием старения на организм и с развитием нейродегенеративных болезней, таких как Альцгеймера и Паркинсона, пишет «Российская газета».
Известно, что по мере старения весь организм начинает ослабевать. В возрасте примерно 50 лет начинается потеря мышечной массы, и в дальнейшем, после 60, этот процесс становится более явным.
Старение мозга способно запустить начало когнитивных нарушений, затрагивающих память, мышление и способность к многозадачности, и может привести к старческому слабоумию.
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