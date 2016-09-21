Ученые нашли способ взлома ядерных боеголовок

Физики отыскали способ опробовать подлинность ядерных боеголовок «вслепую», не раскрывая их содержимое и конструкцию . Результаты исследований ученые опубликовали в журнале Nature Communications.

«Будущие соглашения по контролю за вооружением могут потребовать проверку, необходимую для подтверждения правильного учета боеголовок», сказали ученые. Но правила безопасности обязуют не распространять данные методы, о конструкции оружия массового поражения. Чтобы это решить, исследователи обратились к протоколу доказательства с нулевым разглашением, сообщает Lenta.ru

Полученный результат, если он является положительным, представляет собой простой сигнал, который не предоставляет полезную информацию проверяющему. Вместо этого он подтверждает, что тестируемый объект похож на эталонный образец.

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