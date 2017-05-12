Ученые нашли спасение для людей с лишним весом
Международная группа ученых заявила, что регулярное употребление в пищу перца чили ведет к снижению веса и существенному улучшению пищеварения.
Специалисты обобщили данные исследований на эту тему, а также наблюдений за людьми, которые имели в своем рационе данную пряность.
Доказано, что целебный эффект перцу чили придает алкалоид капсаицин, который, именно, и обеспечивает жгучесть. В терапевтических дозах он очень положительно влияет на организм человека, - сообщают «РИА Новости».
Лишние килограммы пропадают из-за того, что капсаицин повышает метаболизм жиров, ускоряет расход энергии и регулирует уровень инсулина в крови.
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