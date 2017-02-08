Ученые нашли в созвездии Водолея планету-алмаз

Научные сотрудники обнаружили в созвездии Водолея редкую звездную систему.

Она получила название PSR J2222-0137. Ученые нашли в ней огромный алмаз, по массе равный Солнцу, - сообщает «ВладТайм».

Оказалось, что когда-то алмаз был звездой, однако через некоторое время остыл и под давлением кристаллизовался. По мнению астрономов, подобное со временем может случиться и с Солнцем.

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