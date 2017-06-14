Ученые нашли снег на марсе
Специалисты из Японии обнаружили на Марсе снег. Правда, он не похож с Земным по кристаллической структуре.
К образованию снегоподобного вещества приводят резкие перепады атмосферного давления. Марсианский снег состоит из двуокиси углерода, а не из влаги, - сообщает «ФАН».
Возможно, в будущем человечество сможет встречать Новый год на Красной планете. Астрономы раньше заявляли, что сегодняшний климат на Марсе соответствует состоянию Земли миллиарды лет назад. Возможно, что через тысячу лет на планете произойдут значительные изменения.
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