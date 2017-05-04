Ученые нашли систему охлаждения головного мозга

Функцию датчика температуры в мозге человека выполняет особая зона в гиппокампе.

В случае если при длительных раздумьях мозг перегреется, с человеком может случиться эпилептический припадок.

Для опыта эксперты из Японии вывели особую породу мышей, части гиппокампа которых можно отключать с помощью нейротоксиона или импульсов синего цвета, - сообщают «РИА Новости».

Углубление эксперимента позволило понять, что данная зона мозга вырабатывает особые волны, подавляющие активность в других частях гиппокампа, защищая мозг от перегрева.