Ученые нашли систему охлаждения головного мозга
Функцию датчика температуры в мозге человека выполняет особая зона в гиппокампе.
В случае если при длительных раздумьях мозг перегреется, с человеком может случиться эпилептический припадок.
Для опыта эксперты из Японии вывели особую породу мышей, части гиппокампа которых можно отключать с помощью нейротоксиона или импульсов синего цвета, - сообщают «РИА Новости».
Углубление эксперимента позволило понять, что данная зона мозга вырабатывает особые волны, подавляющие активность в других частях гиппокампа, защищая мозг от перегрева.
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