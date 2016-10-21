Ученые нашли в Сибири редкую иконку-медальон

Работники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) нашли уникальную бронзовую иконку-медальон. Сообщается, что иконку потерял неизвестный на пути в Сибирь. Медальон нашли недалеко от Московского тракта. По сообщению замдиректора по научной работе ИАЭТ СО РАН Вячеслава Молодина, в 19 веке по нему активно перемещали ссыльных, сообщает ТАСС.

Молодин добавил, что икона не имеет аналогов. Может, ее обронил кто-то из проезжающих мимо или ссыльных. Икона произведена из бронзы. Однако изображения, размещенные по обеим её сторонам, закрыты тонким стеклом, которые нанесены тушью. На одной стороне можно увидеть святого, на другой - служителя культа. Как думает эксперт, вероятно, одним из них является Иннокентий Вениаминов.