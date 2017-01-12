Учёные нашли секрет здорового образа жизни

Ученые из Великобритании и Австралии сообщили, что им удалось раскрыть секрет здорового образа жизни. Общепринято, что здоровый образ жизни включает в себя немалое количество составляющих.

В итоге ряда экспериментов специалисты пришли к выводу, что секрет поддержания физического и морального здоровья в норме намного прост – стоит лишь заниматься спортом и соблюдать правильное питание. А вот воздействие стресса, экологии и других нюансов несколько преувеличено, - сообщает «ВладТайм».