Учёные нашли секрет здорового образа жизни
Ученые из Великобритании и Австралии сообщили, что им удалось раскрыть секрет здорового образа жизни. Общепринято, что здоровый образ жизни включает в себя немалое количество составляющих.
В итоге ряда экспериментов специалисты пришли к выводу, что секрет поддержания физического и морального здоровья в норме намного прост – стоит лишь заниматься спортом и соблюдать правильное питание. А вот воздействие стресса, экологии и других нюансов несколько преувеличено, - сообщает «ВладТайм».
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