Ученые нашли самое долгоживущее существо на Земле
Биологи из университета Темпл в Филадельфии, изучая флору и фауну на дне Карибского моря, выяснили, что наибольшей продолжительностью жизни из всех существ обладают глубоководные сидячие черви вида Escarpia laminata. Возраст этих беспозвоночных может превышать 300 лет.
Они прикрепляются к одному месту возле гидротермальных источников и обитают там до самого конца, питаясь планктоном и останками других организмов. При этом трубки червей растут очень медленно – около полумиллиметра в год, - сообщает издание «Народные новости»
Уровень смертности в их колониях не превышает 0,6 процента, что, вероятно, связано с определенной температурой воды.
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