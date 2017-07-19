Ученые нашли самое долгоживущее существо на Земле

Биологи из университета Темпл в Филадельфии, изучая флору и фауну на дне Карибского моря, выяснили, что наибольшей продолжительностью жизни из всех существ обладают глубоководные сидячие черви вида Escarpia laminata. Возраст этих беспозвоночных может превышать 300 лет.

Они прикрепляются к одному месту возле гидротермальных источников и обитают там до самого конца, питаясь планктоном и останками других организмов. При этом трубки червей растут очень медленно – около полумиллиметра в год, - сообщает издание «Народные новости»

Уровень смертности в их колониях не превышает 0,6 процента, что, вероятно, связано с определенной температурой воды.