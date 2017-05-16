Ученые нашли самое грязное место в мире
Национальная академия наук США назвала самое грязное место в мире. Им стал остров Хендерсон, где нашли 18 тонн мусора.
Это место по праву считается самым грязным на планете, заявили эксперты. Исследователи выявили здесь самую большую концентрацию мусора – 671 предмет на 1 кв. метр. Всего на острове находится примерно 37 миллионов посторонних предметов. Нечистоты попадают сюда из-за течения. Каждый день на берег выносит где-то 27 предметов, - сообщает «Экономика сегодня».
Ученые бьют тревогу из-за сложившейся ситуации. Они связали загрязнение острова с ростом производства пластика в мире. Значительную часть пластика не перерабатывают, поэтому он наносит непоправимый вред окружающей среде.
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