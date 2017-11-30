Ученые нашли рыбу на глубине 8 тысяч метров

Биологи обнаружили в Марианской впадине рыбу, обитающую на глубине восьми тысяч метров.

Ученые причислили ее к семейству морских слизней и назвали Pseudoliparis swirei. В общей сложности им удалось поймать около четырех десятков особей.

Размер рыбы примерно соответствует человеческой ладони. Она не имеет чешуи и покрыта полупрозрачной кожей, сообщает издание Zootaxa.

По мнению ученых, обитание рыбы на такой большой глубине объясняется достаточным количеством пищи и практически полным отсутствием опасных хищников.