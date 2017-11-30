Ученые нашли рыбу на глубине 8 тысяч метров
Биологи обнаружили в Марианской впадине рыбу, обитающую на глубине восьми тысяч метров.
Ученые причислили ее к семейству морских слизней и назвали Pseudoliparis swirei. В общей сложности им удалось поймать около четырех десятков особей.
Размер рыбы примерно соответствует человеческой ладони. Она не имеет чешуи и покрыта полупрозрачной кожей, сообщает издание Zootaxa.
По мнению ученых, обитание рыбы на такой большой глубине объясняется достаточным количеством пищи и практически полным отсутствием опасных хищников.
Следующая новость ЛНР вывесили российские флаги
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии