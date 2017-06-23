Ученые нашли простой способ избавится от усталости
Группа ученых из Лондонского университета королевы Марии выявили простой способ, как справиться с хронической усталостью. Исследователи на протяжении 12 дней наблюдали за двумя сотнями человек, которые страдают от усталости.
Помимо медикаментов от бессонницы и депрессии добровольцы регулярно занимались физкультурой. Эксперты отметили, что после занятий примерно сорок участников чувствовали себя гораздо лучше, по сравнению с представителями контрольной группы, которые воздерживались от спорта, - сообщает «Экономика сегодня».
В Лондонском университете пришли к выводу, что физкультура с умеренными нагрузками помогает избавиться от хранической усталости, к тому же у нее нет побочных действий.
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