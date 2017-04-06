Ученые нашли продлевающие жизнь жиры

Американские ученые, которые занимаются изучением круглых червей, определили ряд питательных веществ, способных продлевать их срок жизни.

Исследование показывает, что употребление добавок, которые содержат жирные кислоты, увеличивает продолжительность жизни червей, когда им не хватает белка H3K4me3.

На сегодняшний день ученые проверяют, насколько эти результаты могут быть применимы к организму человека. И позволит ли употребление мононенасыщенных жирных кислот продлить человеческую жизнь, - сообщает «Экономика сегодня».

Такие жиры содержатся в красном мясе, сливах и орехах. Давно известно, что применение в пищу этих продуктов снижают риск возникновения сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.