Ученые нашли пригодные для жизни экзолуны
Ученые из Технологического университета Суинберна и Университета Южного Квинсленда рассказали о восьми экзопланетах, на спутниках которых можно жить.
В ходе исследований научные сотрудники основывалась на информации каталога CELESTA. Эксперты искали экзопланеты, на которых возможно существование, - сообщает «Комсомольская правда».
Все данные экзопланеты находятся в зоне вероятной обитаемости своего светила. На данный момент специалисты продолжают изучение.
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