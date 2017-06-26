Ученые нашли пригодные для жизни экзолуны

Ученые из Технологического университета Суинберна и Университета Южного Квинсленда рассказали о восьми экзопланетах, на спутниках которых можно жить.

В ходе исследований научные сотрудники основывалась на информации каталога CELESTA. Эксперты искали экзопланеты, на которых возможно существование, - сообщает «Комсомольская правда».

Все данные экзопланеты находятся в зоне вероятной обитаемости своего светила. На данный момент специалисты продолжают изучение.